27 декабря 2025 в 18:30

«Интерны», приговор для сына, театр: куда пропал актер Вадим Демчог

Вадим Демчог Вадим Демчог Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Звезда сериала «Интерны» Вадим Демчог продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, за что его сына отправили в колонию?

Чем известен Демчог

Вадим Демчог родился 13 марта 1963 года в эстонском городе Нарве. В школьные годы он занимался в Нарвском кукольном театре. По окончании школы поступил в ЛГИТМиК.

После учебы Демчог первое время служил в Московском театре юного зрителя. В 90-е годы ему приходилось зарабатывать разными способами: он развозил товар по рынкам города, работал на стройке, перегонял из Европы машины.

При этом Демчог продолжал развиваться в творческой сфере — в 1992 году он работал радиоведущим на радио «Европа Плюс».

В 2001 году Демчог стал преподавателем и писателем. В произведении «Самоосвобождающаяся игра» он представил свое видение актерской профессии. В тот же период Демчог также начал сниматься в кино.

Известность ему принесла роль венеролога Купитмана в комедийном сериале «Интерны». Также он снимался в лентах «Сестры», «Счастливый», «Фаворит», «Золотой теленок», «Контора», «Жена Сталина», «Моцарт», «Загадка для Веры», «Корсет», «По колено», «Папы» и других.

Что известно о личной жизни Демчога

Первой супругой Вадима Демчога была женщина по имени Юлия, в браке родилась дочь Анастасия.

Второй женой актера была Вероника Рябкова. Она родила ему сына Вильяма.

Вадим Демчог Вадим Демчог Фото: Павел Смертин/ТАСС

«Я предпринимал попытки спасти семью, но ничего не получилось. Зато сейчас у нас неимоверный уровень ответственности друг за друга и за нашего сына. Мы специально купили квартиру для Вероники рядом. Мы с ней построили отношения таким образом, чтобы всегда учитывать: нас связывает общая ответственность за сына. Слава богу, у него есть мать и отец. Вильям живет на два дома, он прописан в моей квартире», — вспоминал Демчог.

За что сына Демчога отправили в колонию

30 июня 2025 года суд в Москве признал Вильяма Демчога виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к двум годам лишения свободы.

По данным следствия, 20-летний наследник актера через мессенджер «вступил в преступный сговор с соучастниками», которые до этого обманули 82-летнего пенсионера. После этого он забрал у пожилого человека 490 тысяч рублей, обналичил их и передал сообщникам.

Демчог-младший признал вину и полностью возместил ущерб.

Вадим Демчог и его сын Вильям Вадим Демчог и его сын Вильям Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Демчог

Вадим Демчог признавался, что на данный момент увлечен театром и «темой тренингов».

«Мне неинтересна тема кино сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью», — рассказал он «Газете.Ru».

Демчог ведет реалити-шоу «Выживалити» и его спин-оффы, такие как «Выживалити. Змееловы» на телеканале «Пятница!». Также артист задействован в спектаклях «Закрой глаза и смотри», «Аномалия» и «#КтоГамлет».

Кроме того, в скором времени можно будет увидеть картины «Уроки музыки» и «Маргарита» с участием Демчога.

