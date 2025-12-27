Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству

Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству

К Рождеству резиденции мировых лидеров украсили с особой атмосферой богатства и роскоши. Новогодние елки, гирлянды, свечи и фирменные украшения для главных праздничных деревьев стали отличительными символами Виндзорского замка, Белого дома, Королевского дворца в Мадриде, а также Холирудского дворца монархов в Эдинбурге.

Виндзорский замок выбрал для рождественского убранства элегантную зелено-золотую палитру. Главным украшением резиденции стала шестиметровая ель, установленная в Георгиевском зале. Дерево, привезенное из Виндзорского леса, украшала команда из восьми флористов на протяжении трех дней. Для оформления верхних ветвей мастерам потребовался специальный подъемник.

Белый дом в этом году украшала жена президента США Дональда Трампа Мелания. Она призвала всех «праздновать любовь» и делиться ею с окружающими. В оформлении залов преобладают красный, белый и синий цвета, а также национальные символы, включая орлов, Большую государственную печать, розы и дуб. Восточная комната резиденции посвящена теме «Дух Америки», там можно встретить золотой дизайн, а еще увидеть любимые игры жителей США — карты и конструкторы.

Королевский дворец в Мадриде в этом году отличился богато украшенной огромной елью, а Холирудский дворец в Шотландии — огромными арками из зелени на праздничных столах.

Российский Мурманск тем временем назвали одним из самых атмосферных городов для встречи Нового года. Поехав туда на новогодние каникулы, можно понаблюдать за северным сиянием. Не менее праздничная атмосфера царит в период зимних праздников и в других уголках России. Особое очарование Новому году придают масштабные украшения Москвы и Санкт-Петербурга, а также рождественские ярмарки Калининграда.

Самые яркие фото украшенных комнат — в фотогалерее NEWS.ru.