Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 15:24

Историк предрек закат влияния британской монархии

Британский историк Мортон допустил скорый спад политического влияния Карла III

Карл III Карл III Фото: Anfisa Polyushkevych/Keystone Press Agency/Global Look Press
Расследование в отношении младшего брата короля Карла III, принца Эндрю, станет критической точкой для будущего всей британской монархии, заявил телеканалу Sky News историк и королевский биограф Эндрю Мортон. Эксперт полагает, что секс-скандал с участием монаршей особы заставит многие страны Содружества пересмотреть свои связи с короной.

По мнению Мортона, репутационный ущерб настолько велик, что государства могут отказаться от представительства семьи Виндзоров на высшем государственном уровне. Он подчеркивает, что текущий кризис гораздо масштабнее и опаснее для института власти, чем знаменитое отречение Эдуарда VIII в 1936 году. Тогда инцидент был разрешен за считаные дни. Нынешняя ситуация, по прогнозу историка, рискует растянуться на долгие годы из-за постоянного появления новых подробностей в материалах по делу Джеффри Эпштейна. Это создаст эффект бесконечного давления на монархию, подрывая ее основы каждую неделю.

При этом историк считает, что сам институт власти в Великобритании устоит, но неизбежно трансформируется в сторону значительного упрощения и потери политического веса. В качестве примера Мортон привел испанский сценарий 2014 года, когда после череды скандалов и смены короля влияние монархии резко сократилось.

Ранее сообщалось о задержании принца Эндрю. Визит правоохранителей к нему совпал с днем рождения члена королевской семьи, которому в этом году исполнилось 66 лет. Позже появилась информация, что брат короля вышел на свободу после 12 часов задержания.

