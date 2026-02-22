Историк предрек закат влияния британской монархии

Расследование в отношении младшего брата короля Карла III, принца Эндрю, станет критической точкой для будущего всей британской монархии, заявил телеканалу Sky News историк и королевский биограф Эндрю Мортон. Эксперт полагает, что секс-скандал с участием монаршей особы заставит многие страны Содружества пересмотреть свои связи с короной.

По мнению Мортона, репутационный ущерб настолько велик, что государства могут отказаться от представительства семьи Виндзоров на высшем государственном уровне. Он подчеркивает, что текущий кризис гораздо масштабнее и опаснее для института власти, чем знаменитое отречение Эдуарда VIII в 1936 году. Тогда инцидент был разрешен за считаные дни. Нынешняя ситуация, по прогнозу историка, рискует растянуться на долгие годы из-за постоянного появления новых подробностей в материалах по делу Джеффри Эпштейна. Это создаст эффект бесконечного давления на монархию, подрывая ее основы каждую неделю.

При этом историк считает, что сам институт власти в Великобритании устоит, но неизбежно трансформируется в сторону значительного упрощения и потери политического веса. В качестве примера Мортон привел испанский сценарий 2014 года, когда после череды скандалов и смены короля влияние монархии резко сократилось.

Ранее сообщалось о задержании принца Эндрю. Визит правоохранителей к нему совпал с днем рождения члена королевской семьи, которому в этом году исполнилось 66 лет. Позже появилась информация, что брат короля вышел на свободу после 12 часов задержания.