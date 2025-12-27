Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 19:15

«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новогодний стол — это всегда море вкусов, и иногда хочется, чтобы в этом многообразии появилась нотка чего-то классического, добротного и очень уютного. Рыбный салат «Атлантида» — именно такое блюдо. Он напоминает о щедрых домашних застольях, где простые, понятные ингредиенты складываются в нечто цельное и очень вкусное. Нежная отварная рыба, сытный картофель, хрустящий огурчик и сладкие зёрна кукурузы — этот салат не пытается удивить сложностью, он покоряет своей искренней, «семейной» душевностью и идеально вписывается в праздничную атмосферу всеобщего тепла.

Рецепт приготовления

Отварите 300 г рыбы (например, трески или горбуши) до готовности, остудите, отделите филе от костей и разберите на кусочки. 2 картофелины отварите в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками. 2 яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и крупно порубите. 1 луковицу мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на 30 мл растительного масла, остудите. 1-2 свежих огурца нарежьте тонкими полукольцами или кубиками. Пучок листового салата и зелень промойте и обсушите. В большой миске аккуратно смешайте рыбу, картофель, яйца, 1 банку консервированной кукурузы (без жидкости), обжаренный лук, огурцы и нарезанную зелень. Заправьте салат 200 мл майонеза, посолите по вкусу и осторожно перемешайте. Перед подачей украсьте тёртым желтком.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю на праздничный стол на замену приевшимся блюдам: салат «Афоня» с копченым сыром
Общество
Готовлю на праздничный стол на замену приевшимся блюдам: салат «Афоня» с копченым сыром
Новый год с изюминкой: готовим салат с мандаринами — гости не догадаются о секретном ингредиенте!
Общество
Новый год с изюминкой: готовим салат с мандаринами — гости не догадаются о секретном ингредиенте!
Готовлю свиную рульку по-корейски — тающая текстура и глубокий пряно-сладкий вкус: идеальное блюдо на Новый год
Общество
Готовлю свиную рульку по-корейски — тающая текстура и глубокий пряно-сладкий вкус: идеальное блюдо на Новый год
Можно пить шампанское, а не стоять у плиты. Новогодний мясной рулет в тесте — это и горячее, и гарнир
Общество
Можно пить шампанское, а не стоять у плиты. Новогодний мясной рулет в тесте — это и горячее, и гарнир
Закусываю по правилам: как не испортить вкус элегантного вина
Семья и жизнь
Закусываю по правилам: как не испортить вкус элегантного вина
салаты
рецепты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Германии «вынесли приговор» правительству Мерца
На Украине прихожане протестуют из-за мобилизации священника
Скончался бывший российский посол Петр Стегний
Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева
«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе
В Сирии произошел теракт
Россиянам рассказали, какие напитки можно брать с собой на прогулку
Россиян ждут большие финансовые перемены в 2026 году
«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа
«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов
Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству
«Кот в мешке»: биолог разнесла план Дурова с финансированием ЭКО
В Швейцарии нашли причину русофобии Запада
В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны
В Звенигороде неизвестные открыли огонь по мужчине
Россиянин обыграл Карлсена на чемпионате по рапиду
В Швейцарии объяснили, зачем Запад использует фейки против России
Появились подробности кровавого инцидента с воспитанником ЦСКА
Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»
Пять беспилотников сбили в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.