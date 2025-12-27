«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов

Новогодний стол — это всегда море вкусов, и иногда хочется, чтобы в этом многообразии появилась нотка чего-то классического, добротного и очень уютного. Рыбный салат «Атлантида» — именно такое блюдо. Он напоминает о щедрых домашних застольях, где простые, понятные ингредиенты складываются в нечто цельное и очень вкусное. Нежная отварная рыба, сытный картофель, хрустящий огурчик и сладкие зёрна кукурузы — этот салат не пытается удивить сложностью, он покоряет своей искренней, «семейной» душевностью и идеально вписывается в праздничную атмосферу всеобщего тепла.

Рецепт приготовления

Отварите 300 г рыбы (например, трески или горбуши) до готовности, остудите, отделите филе от костей и разберите на кусочки. 2 картофелины отварите в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками. 2 яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и крупно порубите. 1 луковицу мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на 30 мл растительного масла, остудите. 1-2 свежих огурца нарежьте тонкими полукольцами или кубиками. Пучок листового салата и зелень промойте и обсушите. В большой миске аккуратно смешайте рыбу, картофель, яйца, 1 банку консервированной кукурузы (без жидкости), обжаренный лук, огурцы и нарезанную зелень. Заправьте салат 200 мл майонеза, посолите по вкусу и осторожно перемешайте. Перед подачей украсьте тёртым желтком.

