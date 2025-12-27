Готовлю свиную рульку по-корейски — тающая текстура и глубокий пряно-сладкий вкус: идеальное блюдо на Новый год

Это блюдо создано для того, чтобы стать главным событием застолья, особенно в Новый год. Его приготовление — почти ритуал, наполняющий дом волнующими ароматами Востока. А подача с хрустящим салатом делает его одновременно сытным, ярким и эффектным.

Свиную рульку (1 кг) очищаю и замачиваю. Складываю ее в глубокую кастрюлю, добавляю очищенную половинку яблока, целую луковицу, зеленый чили (1 шт.), устричный соус (200 мл), соевый соус (200 мл), мирин (2 ст. л.), сахар (130 г). Кладу специи: толченые зубчики чеснока (4 шт.), нарезанный имбирь (15 г), перец горошком (10 шт.), бадьян (2 шт.), сушеный острый перец (5 шт.), лавровый лист (5 шт.), палочку корицы. Заливаю все водой (1.2 л). Довожу до кипения на сильном огне без крышки. Затем уменьшаю огонь, переворачиваю рульку, накрываю крышкой и томлю 1 час. Снова переворачиваю мясо и готовлю еще 40–60 минут, периодически поливая его бульоном из кастрюли. Проверяю мягкость вилкой. Готовую рульку вынимаю, даю остыть, снимаю мясо с кости и нарезаю на порционные куски. Подаю с листьями свежего салата и соусом самджан.

