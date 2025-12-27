Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 18:45

Можно пить шампанское, а не стоять у плиты. Новогодний мясной рулет в тесте — это и горячее, и гарнир

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодний стол требует блюд, которые не только вкусны, но и эффектны в подаче. Этот мясной рулет в слоеной сеточке — идеальное тому подтверждение. Он объединяет в себе сочную смесь свино-куриного фарша, яркую начинку из овощей и зелени и самый праздничный сюрприз — ряд аккуратных перепелиных яиц в разрезе. Ажурная решетка из теста придает ему законченный, по-настоящему торжественный вид. Это блюдо — готовое решение для праздника: оно сытное, самодостаточное и не требует сложного гарнира, ведь овощи и яйца уже запечены внутри.

Рецепт приготовления

Прокрутите через мясорубку 300 г полужирной свинины, 200 г куриного филе, 1 луковицу и 2 ломтика размоченного в воде батона. В фарш добавьте 1 яйцо, соль и перец, тщательно вымесите и отбейте. На пищевую пленку, смазанную маслом, выложите фарш пластом. По центру расположите полоски 1 половинки болгарского перца и 1 отварной моркови, посыпьте рубленой зеленью. Сверху плотным рядом выложите 9 предварительно отваренных и очищенных перепелиных яиц. С помощью пленки сверните плотный рулет. Переложите его швом вниз на противень. Раскатайте 125 г слоеного теста, нарежьте полосками и уложите сверху сеточкой. Смажьте рулет 1 взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут. Остудите, украсьте и нарежьте ломтиками.

