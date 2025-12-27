Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 20:29

Путин: военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО

Читайте нас в Дзен

Российским военным есть чем порадовать жителей страны в плане результатов в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск. Он подчеркнул, что в целом планирует обсудить обстановку на фронте, передает пресс-служба Кремля.

Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, — сказал Путин.

Путину уже доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, главе государства рассказали о взятии под контроль ВС РФ Димитрова в ДНР.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».

Кроме того, украинская сторона признала окончательную потерю Северска. Соответствующее заявление сделали в Генштабе ВСУ. Также Киев официально заявил, что Россия имеет численное преимущество в технике и живой силе.

Владимир Путин
СВО
военные
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на рекомендации Киеву от «умных людей»
ВС России за две недели освободили три села в зоне СВО
Средства ПВО сбили 83 украинских дрона над российскими регионами
Названы потери ВСУ в Гуляйполе
Путин поблагодарил ВС России за выполнение одной задачи
Появились кадры с Путиным в командном пункте СВО
В ДНР объяснили важность освобождения Димитрова
Путин: все стоящие перед ВС РФ задачи выполняются в соответствии с замыслом
От Данилы Багрова до Кармадонского ущелья: каким запомнился Сергей Бодров
Герасимов раскрыл, что происходит в зоне СВО на самом деле
Как взять больничный по уходу за близким: инструкция для работающих
Путин: военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО
Путину доложили об освобождении двух городов
Путин посетил один из командных пунктов СВО
Общественник назвал умершего главу РДК предателем
Стало известно, позвали ли европейцев на встречу Трампа и Зеленского
Жители Одессы отбили у ТЦК мужчину с порезанным боком
Морозы в Москве, секретное пророчество Мессинга: что будет дальше
Еврокомиссия оказалась в центре скандала из-за «нацистского» поста
Появились новые данные о массированной атаке БПЛА на Москву
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.