Путин: военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО

Российским военным есть чем порадовать жителей страны в плане результатов в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск. Он подчеркнул, что в целом планирует обсудить обстановку на фронте, передает пресс-служба Кремля.

Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, — сказал Путин.

Путину уже доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, главе государства рассказали о взятии под контроль ВС РФ Димитрова в ДНР.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».

Кроме того, украинская сторона признала окончательную потерю Северска. Соответствующее заявление сделали в Генштабе ВСУ. Также Киев официально заявил, что Россия имеет численное преимущество в технике и живой силе.