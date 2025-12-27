Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 18:15

Встречаем 2026 год как в Вене! Запеканка «Картофельный шницель» — нежное горячее, которое покорит всех

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Отправляйтесь в кулинарное путешествие не выходя из дома! Встречайте наступающий 2026 год с элегантностью и уютом австрийской столицы. Наша запеканка «Картофельный шницель» — это дань уважения знаменитому венскому стилю: хрустящая золотистая корочка скрывает нежнейшую картофельную начинку. Это блюдо станет настоящей звездой праздничного стола, идеально сочетая в себе роль сытного горячего и самодостаточного гарнира, который покорит всех гостей.

Для приготовления вам потребуется: килограмм картофеля, две луковицы, 150 граммов ветчины или копченой колбасы, 200 мл сливок, 100 мл молока, три яйца, 150 граммов тертого сыра (например, эмменталя), столовая ложка муки, соль, перец, мускатный орех и панировочные сухари для формы.
Отварите картофель в мундире до готовности, остудите и очистите. Нарежьте его и ветчину тонкими ломтиками, лук — полукольцами. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте сухарями. Выкладывайте слоями: картофель, лук, ветчина. Повторите слои. Взбейте яйца со сливками, молоком, мукой и специями. Залейте смесью содержимое формы, сверху обильно посыпьте сыром. Выпекайте около 40–50 минут до образования аппетитной румяной корочки. Дайте запеканке немного отдохнуть перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

