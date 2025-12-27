Вместо обычных котлет готовлю на Новый год зразы «Курочка Ряба»: горячее с сырно-ореховой начинкой

Новый год — 2026
Новый год — время, когда даже знакомые блюда хочется подать с особым шармом. Куриные зразы «Курочка Ряба» с сырно-ореховой начинкой — отличная возможность удивить гостей, не усложняя процесса готовки. Нежный куриный фарш, обволакивающий горячую, тающую сердцевину из сливочного масла, сыра и хрустящих грецких орехов, создает восхитительный контраст текстур и вкусов. Это блюдо самодостаточно: сочные котлеты с сюрпризом внутри могут выступать как полноценное горячее, а в паре с легким овощным салатом или картофельным пюре они становятся основой для сытного и праздничного ужина.

Для фарша смешайте 500 г куриного фарша, 1 мелко натертую луковицу, 1 яйцо, 4 ст. л. молока, соль и 1/2 ч. л. специй для курицы. Для начинки измельчите 7 ядер грецких орехов, натрите 50 г твердого сыра и смешайте с 50 г размягченного сливочного масла до однородной пасты. Сформируйте небольшие лепешки из фарша. В центр каждой положите 1 ч. л. начинки, аккуратно защипните края, формируя овальные зразы. Обваляйте каждую заготовку сначала в муке, затем во взбитом яйце и панировочных сухарях (50 г). Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте зразы на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

