«Жена, которую бьет муж»: на Западе необычно описали отношения США и ЕС

Европа в отношениях с США выступает в роли жены, которая терпит побои мужа, заявил бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон. По его словам, которые приводит ТАСС, европейцы мирятся с таким положением дел ради другого аспекта их взаимоотношений с Вашингтоном.

Я сейчас смотрю на Европу как на жену, которую бьет муж и которая находится с ним в совершенно испорченных отношениях. Они готовы мириться с тем, что их третируют. Они мирятся с этим ради другой части отношений, которая, по их мнению, стоит того, чтобы терпеть побои, — отметил Джонсон.

Бывший разведчик уверен, что Европе пора разорвать отношения с США и развернуться в сторону России. Он считает, что Брюсселю стоит извиниться перед Москвой и признать, что настоящая угроза исходит не от нее.

Ранее финский депутат Атте Калева призвал Евросоюз избавиться от стратегической зависимости от США после решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран из-за их позиции по Гренландии. По информации журналистов, другие парламентарии также осудили позицию главы Белого дома.