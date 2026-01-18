Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:26

«Жена, которую бьет муж»: на Западе необычно описали отношения США и ЕС

Разведчик Джонсон: Европа в отношениях с США заняла роль терпящей побои жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европа в отношениях с США выступает в роли жены, которая терпит побои мужа, заявил бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон. По его словам, которые приводит ТАСС, европейцы мирятся с таким положением дел ради другого аспекта их взаимоотношений с Вашингтоном.

Я сейчас смотрю на Европу как на жену, которую бьет муж и которая находится с ним в совершенно испорченных отношениях. Они готовы мириться с тем, что их третируют. Они мирятся с этим ради другой части отношений, которая, по их мнению, стоит того, чтобы терпеть побои, — отметил Джонсон.

Бывший разведчик уверен, что Европе пора разорвать отношения с США и развернуться в сторону России. Он считает, что Брюсселю стоит извиниться перед Москвой и признать, что настоящая угроза исходит не от нее.

Ранее финский депутат Атте Калева призвал Евросоюз избавиться от стратегической зависимости от США после решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран из-за их позиции по Гренландии. По информации журналистов, другие парламентарии также осудили позицию главы Белого дома.

США
разведчики
мнения
отношения
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обсуждение возможного перемирия раскололо украинское общество
Гросси рассказал о ремонте питающей ЗАЭС ЛЭП
Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты
Перечислены 40 официальных крещенских купелей в Москве
Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека
Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться
Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января
Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта
Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
В подполье назвали неожиданную причину преследования Тимошенко
Армия России нанесла сокрушительный удар по «реактивному» аэродрому ВСУ
Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого займа на свое имя
Ученые нашли сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг
Рекордные холода окутали Московскую область
«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте
Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку
«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом
В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.