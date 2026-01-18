Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 09:54

Стало известно, что Финляндия предложила ЕС после слов Трампа о пошлинах

Финский депутат Калева призвал ЕС избавиться от влияния США из-за пошлин Трампа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Финский депутат Атте Калева призвал Евросоюз избавиться от стратегической зависимости от США после решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран из-за их позиции по Гренландии, сообщает финская газета Iltalehti. По ее информации, другие парламентарии также осудили позицию главы Белого дома.

Давно стало ясно, что Европе необходимо освободиться от стратегической зависимости, — отметил Калева.

Как пишет издание, его коллега Ярно Лимнелл заявил, что торговая политика США и введение пошлин — это не торговля, а геополитическая игра за власть. Бывший сотрудник финского МИД Хенри Ванханен добавил, что тарифы ввели только против тех государств, которые отправили своих солдат в Гренландию.

Ранее внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что американские войска необходимо вывести с территории Германии. Она также призвала вывезти американское ядерное оружие и остановить размещение их ракет средней дальности, которое, по ее мнению, превратило страну в мишень.

