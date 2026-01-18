Творожное тесто и горсть тертого сыра — отправляю в духовку. Получается пирог «Уют» — теплый, душистый, без лишних слов

Этот сырный пирог — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, душевных посиделок с друзьями или в качестве сытной закуски. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатая, тающая основа из творожного теста и сочная, ароматная начинка из плавящегося сыра со сметаной и травами. Этот пирог — воплощение уюта и щедрого вкуса, где каждый ингредиент играет свою партию в идеальной гармонии.

Для приготовления вам понадобится:

· Для теста: 250 г творога, 150 г сливочного масла, 1,5 стакана муки, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, 1/4 ч. л. соды и соли.

· Для начинки: 300–400 г смеси сыров (брынза, чеддер, сулугуни), 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 1 зубчик чеснока, смесь трав (базилик, орегано).

· Для посыпки: 2-3 ст. л. кунжута.

Масло растопите и смешайте с творогом, яйцом, сахаром, солью и содой. Добавьте муку и быстро замесите мягкое тесто. Раскатайте его и выложите в смазанную форму, сделав бортики. Для начинки натрите сыр, смешайте его со взбитым яйцом, сметаной, давленым чесноком и травами. Выложите начинку на тесто, разровняйте и посыпьте кунжутом. Выпекайте пирог 30–35 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплым или холодным.

