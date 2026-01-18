Творог да дрожжи — вот и вся наука. Пеку творожные плюшки, которые съедаются быстрее, чем остывают. Это волшебная выпечка, которая удается даже с первого раза и покоряет своей нежностью. Получается божественная вкуснятина: невероятно воздушные, пористые и в то же время влажные внутри плюшки с тончайшей сахарной корочкой и едва уловимым творожным вкусом, который делает их по-настоящему домашними.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 500 г муки, 200 мл теплого молока, 100 г сахара, 1 яйцо, 7 г сухих дрожжей, 70 г мягкого сливочного масла, щепотка соли, ванилин. Для смазки: 1 желток. Смешайте теплое молоко, столовую ложку сахара и дрожжи, оставьте на 10–15 минут до появления пенной шапки. В глубокой миске разотрите творог с яйцом и оставшимся сахаром до максимально гладкой массы. Влейте в творожную смесь дрожжевую закваску, добавьте мягкое масло, соль, ванилин и постепенно вводите просеянную муку. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Оставьте его в теплом месте под полотенцем на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое. Обомните подошедшее тесто, разделите на равные части, сформируйте круглые плюшки и разложите их на противне с пергаментом. Дайте расстояться еще 20–30 минут. Аккуратно смажьте каждый шарик взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20–25 минут до золотистого цвета.

