Стало известно об отчаянной попытке ВСУ остановить российских бойцов

ВСУ подорвали мост, чтобы замедлить продвижение российской группировки «Днепр» в направлении населенного пункта Приморское в Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, взрыв переправы в районе Речного и Григорьевки направлен на срыв планов по окружению украинских подразделений.

Группировка «Днепр» — мощный кулак, — отметил он.

Как уточнил Кимаковский, данный район открывает оперативный простор и позволяет контролировать высоты, разделяющие российские войска и подконтрольный Киеву город Запорожье.

Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Харьковскую область. По информации источников, в том числе в регион отправляют спецподразделения Главного управления разведки Украины на фоне нехватки личного состава и высоких потерь. Кроме того, украинские войска отступают с занимаемых позиций и минируют брошенные окопы.

До этого российский инструктор с позывным Биткоин рассказал, что Вооруженные силы России применяют«Бумеранг» в зоне спецоперации на Украине в виде «летающего замполита» для сброса агитационных листовок. По его словам, также БПЛА оповещает противников о возможности добровольной сдачи в плен.