Забыла про фаршированные перцы. На ужин готовлю зразы «Праздничный венок» с грибами и гречкой

Действительно, иногда хочется заменить привычные блюда на что-то более оригинальное, но не менее сытное. Эти зразы, собранные в форме нарядного венка, станут прекрасным центром праздничного стола. Они сочетают в себе сочную мясную основу, ароматную начинку из лесных грибов и рассыпчатой гречки, а томление в сметанном соусе делает их невероятно нежными. Это блюдо, которое удивляет и формой, и гармоничным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: для фарша — 600 г говяжьего или смешанного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец; для начинки — 200 г отварной гречки, 300 г шампиньонов, 1 луковица, сливочное масло для жарки; для соуса и формы — 300 г сметаны, 1 ст. л. муки, 100 мл бульона, зелень. Для начинки обжарьте мелко нарезанные грибы с луком, смешайте с гречкой. Фарш соедините с натёртым луком, яйцом, солью и перцем. Сформируйте из фарша лепёшки, в центр выложите начинку, защипните края, придав овальную форму. Обжарьте зразы до румяности. Выложите их в круглую форму, плотно друг к другу, формируя «венок». Смешайте сметану с мукой и бульоном, залейте зразы. Тушите под крышкой или запекайте 25–30 минут при 180 °C. Подавайте, украсив зеленью, прямо в форме.

