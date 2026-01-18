Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:35

Губернатор раскрыл последствия ударов ВСУ по Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударами обесточили 386 населенных пунктов Запорожской области

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
В Запорожской области после удара ВСУ обесточены 386 населенных пунктов, заявил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, электроснабжение восстановлено в Акимовском, Веселовском и частично Бердянском муниципальных округах, частично — в Мелитополе. Губернатор также уточнил, что без света остались районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь.

На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов, — сказано в сообщении.

Утром 18 января пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.

Ранее стало известно, что Киев и Киевская область дольше других украинских регионов в начале 2026 года оставались без света. Аналитики говорят о критической ситуации с энергетикой с наступлением морозов.

