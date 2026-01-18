Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:14

Ситуацию с энергетикой в Киеве назвали критической с наступлением морозов

«Экономическая правда»: в Киеве возникла критическая ситуация с энергетикой

Киев и область дольше других украинских регионов в начале 2026 года оставались без света, передает издание «Экономическая правда». По ее данным, речь идет о критической ситуации с энергетикой с наступлением морозов.

В частности, с 9 января Борисполь был обесточен 77% времени, Бровары — 63,7%, Киев — 46,2%. Более низкие показатели зафиксированы в Черкассах, Белой Церкви, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Виннице, где электричество отсутствовало не более 20—30% времени.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что время в специальной военной операции работает на Россию. По словам политика, Европа уже ищет пути возобновления контактов с Кремлем, а украинский президент Владимир Зеленский остался за бортом переговорного процесса.

До этого стало известно о мощном взрыве, который прогремел в Одессе на юге Украины. По информации источника, близкого к ситуации, на территории Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей звучали сирены воздушной тревоги. Другие подробности не уточнялись.

Киев
энергетика
кризисы
Украина
