Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 09:47

«Без кровавого клоуна»: Медведчук раскрыл, на кого работает время в СВО

Медведчук: время в спецоперации на Украине работает на Россию

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Время в специальной военной операции работает на Россию, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По словам политика, которые приводит ТАСС, Европа уже ищет пути возобновления контактов с Кремлем, а украинский президент Владимир Зеленский остался за бортом переговорного процесса.

Время работает на Россию, она поставила стратегические цели и достигает их без переговоров с кровавым клоуном, — отметил он.

Ранее Медведчук заявил, что границы России по логике Зеленского могут проходить в районе Ивано-Франковской области. По словам политика, президент сам себя загнал в ловушку, утверждая, что украинскими территориями можно называть те регионы, где большинство населения говорит на украинском языке.

Ранее сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
Украина
Россия
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Станешь финским Кирком»: политику начали угрожать из-за позиции по России
«Жена, которую бьет муж»: на Западе необычно сравнили отношения США и ЕС
«Яма»: Сальдо спрогнозировал будущее европейских денег на Украине
Аллегрова отсудила 1,3 млн рублей у москвича
Власти уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Беслан
Ситуацию с энергетикой в Киеве назвали критической с наступлением морозов
Идеальное сочиво на сочельник: пшеница, мак и сухофрукты без хлопот
Паста с грибным соусом в пост — сытное блюдо без мяса и молока
В Петербурге массово возвращают билеты на концерт с подменой Шаде Аду
Отказ от паспорта США, четыре жены, мечты о Госдуме: как живет Джефф Монсон
У преемницы Мадуро обнаружили криминальное прошлое
Открываю банку кукурузы — мой салат для сочельника готов за минуты!
Пассажир упал на рельсы петербургского метро
«Прогнозы-то сбываются»: Медведев о последних мировых новостях
Баня, парикмахерская и балет: какие услуги оказывали в блокадном городе
Студенческие семьи смогут получать дополнительную стипендию
Стало известно, что Финляндия предложила ЕС после слов Трампа о пошлинах
Британских акушерок решили научить «пользе» близкородственных браков
«Без кровавого клоуна»: Медведчук раскрыл, на кого работает время в СВО
Как спасали от бомбежек шедевры: маскировка памятников Ленинграда
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.