«Без кровавого клоуна»: Медведчук раскрыл, на кого работает время в СВО

Время в специальной военной операции работает на Россию, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По словам политика, которые приводит ТАСС, Европа уже ищет пути возобновления контактов с Кремлем, а украинский президент Владимир Зеленский остался за бортом переговорного процесса.

Время работает на Россию, она поставила стратегические цели и достигает их без переговоров с кровавым клоуном, — отметил он.

Ранее Медведчук заявил, что границы России по логике Зеленского могут проходить в районе Ивано-Франковской области. По словам политика, президент сам себя загнал в ловушку, утверждая, что украинскими территориями можно называть те регионы, где большинство населения говорит на украинском языке.

Ранее сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.