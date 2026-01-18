Командование ВСУ перебросило колумбийских наемников под Харьков ВСУ направили иностранных наемников в помощь теробороне у Хатнего

Командование ВСУ перебросило наемников на Харьковское направление, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Усиление 1-й отдельной бригады территориальной обороны осуществляется за счет «солдат удачи», предположительно, прибывших из Колумбии.

Для недопущения утраты занимаемых позиций в районе Хатнего командование ВСУ усиливает подразделения 1-й отдельной бригады территориальной обороны и других соединений личным составом иностранных наемников, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Украина отправила на фронт наземных роботов DevDroid TW 12.7 на фоне острого дефицита людей в рядах ВСУ. Газета The Telegraph утверждает, что беспилотное устройство с крупнокалиберным пулеметом M2 Browning по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

Также стало известно, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Харьковскую область. По информации источников, в том числе в регион отправляют спецподразделения Главного управления разведки.