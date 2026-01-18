Глава ЦБ Латвии раскрыл реальное отношение Европы к России Глава ЦБ Латвии Казакс: Европа уже воюет с Россией

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что Европа фактически противостоит России. В интервью Financial Times он пояснил, что наивно полагать что-то другое.

Наивно полагать, что мы уже не воюем, — сказал он.

По словам Казакса, последние четыре — шесть лет ЦБ Латвии готовился к различным сценариям, включая климатические угрозы и возможный конфликт с Россией. Последнее, по его словам, ударит по финансовой стабильности, банковской системе и госдолгу.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что президент Владимир Зеленский затягивает конфликт, чтобы удержаться у власти. По его мнению, сохранение места на верхушке дает политику возможность обогащаться.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что «коалиция желающих» во время встречи в Париже сделала новый шаг к конфликту с Россией. По его словам, Венгрия по-прежнему поддерживает мирные переговоры. Он также выразил мнение, что Англия и Франция заинтересованы в продолжительном конфликте на Украине и рискуют спровоцировать войну с Россией.