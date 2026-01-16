Президент Украины Владимир Зеленский затягивает конфликт, чтобы удержаться у власти, заявил RT бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его мнению, сохранение места на верхушке дает политику возможность обогащаться.

Украинский конфликт дает Зеленскому и его команде возможность оставаться у власти и продолжать заниматься обогащением, — высказался Азаров.

Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинский политик пытается всячески мешать мирным переговорам. Азаров добавил, что полномочия Зеленского истекли уже свыше двух лет назад, однако текущая ситуация позволяет ему не проводить выборы в стране.

Ранее Азаров заявил, что Зеленский помог сбежать фигурантам дела о коррупции. Он отметил, что это были члены ближайшего окружения украинского президента, среди которых министры и депутаты.