Экс-нардеп рассказал, кто помог сбежать украинским коррупционерам

Президент Украины Владимир Зеленский помог сбежать фигурантам дела о коррупции, заявил RT бывший глава украинского кабмина Николай Азаров. Он отметил, что это были члены ближайшего окружения украинского президента.

В результате из страны благодаря содействию Зеленского убежали все фигуранты этого дела, — заявил Азаров.

Бывший депутат Рады подчеркнул, что в списке фигурантов были министры и депутаты. По его словам, в списке также был бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины установил залог в качестве меры пресечения для пятерых депутатов Верховной рады, обвиненных в коррупции в конце 2025 года. Суммы залога варьируются от $393 до $947 тыс. (от 30 тыс. до 74 млн рублей).