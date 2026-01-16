Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:35

Экс-нардеп рассказал, кто помог сбежать украинским коррупционерам

Экс-нардеп Азаров: Зеленский помог коррупционерам сбежать с Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский помог сбежать фигурантам дела о коррупции, заявил RT бывший глава украинского кабмина Николай Азаров. Он отметил, что это были члены ближайшего окружения украинского президента.

В результате из страны благодаря содействию Зеленского убежали все фигуранты этого дела, — заявил Азаров.

Бывший депутат Рады подчеркнул, что в списке фигурантов были министры и депутаты. По его словам, в списке также был бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины установил залог в качестве меры пресечения для пятерых депутатов Верховной рады, обвиненных в коррупции в конце 2025 года. Суммы залога варьируются от $393 до $947 тыс. (от 30 тыс. до 74 млн рублей).

Украина
Владимир Зеленский
коррупция
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
«Уралвагонзавод» рассказал о производстве «сердца» для легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Владельцы скандальных участков в Барвихе выкупят их повторно
«Были бы проблемы»: Орбан высказался о поставках российского газа в Венгрию
Суд начал рассмотрение иска ЦБ на 18,2 трлн рублей
Россиянам рассказали, куда отправиться вместо Мальдив
Киевские власти заявили о риске расселения части жилых домов из-за блэкаута
В России нашли картель на рынке поставки медизделий на 4,6 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.