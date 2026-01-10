Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 20:47

«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто осудил Францию и Англию

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Англия и Франция заинтересованы в продолжительном конфликте на Украине и рискуют спровоцировать войну с Россией, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Так он отреагировал на предложение Лондона и Парижа, которые хотят отправить на Украину своих военных. Сийярто добавил, что Венгрия выступает против подобных инициатив и засилья военного фанатизма, передает ТАСС.

В прошлые выходные дни в Париже было обнародовано заявление, в соответствии с которым две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну. Их цель — пусть нам это будет ясно — заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу, — сказал министр.

Ранее появилась информация, что несколько стран Евросоюза подготовили план по отправке военнослужащих на Украину для осуществления контроля над возможным перемирием. Речь идет о 10–15 тыс. человек. Также сообщалось, что Лондон и Париж готовы участвовать в наблюдении за перемирием и без мандата ООН или Евросоюза. До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что вопрос о возможном размещении войск на Украине будет вынесен правительством на парламентское голосование после завершения боевых действий.

Петер Сийярто
Франция
Великобритания
Россия
