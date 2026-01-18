Названы возможные цели атаки ВСУ на Северную Осетию

Вооруженные силы Украины атакой на Северную Осетию пытаются показать способность наносить удары на большие расстояния на фоне неудач на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что Беслан был атакован беспилотниками самолетного типа.

Я думаю, это связано с тем, чтобы показать, что они имеют возможности действовать на больших расстояниях, несмотря на неудачи на фронте. Я думаю, что беспилотники эти самолетного типа. Не думаю, что их было много. Приоритет у них сейчас — юг. Была опасность в Ростовской области. Воронежская область, Крым, Краснодарский край. Естественно, новые регионы ― Херсонская и Запорожская области, ДНР. Там работают в основном другими средствами: HIMARS или даже беспилотниками-квадрокоптерами. А здесь вот такие дела: видимо, они прилетели, на Черном море развернулись и дошли до Осетии. Доходили уже и до Чечни. И до Каспийска в Дагестане, ― объяснил Дандыкин.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. По его словам, повреждены крыша и окна здания. Пострадали три человека.