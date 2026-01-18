Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:15

Власти уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Беслан

Меняйло: в Беслане при падении обломков БПЛА пострадали три человека

Сергей Меняйло Сергей Меняйло Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Двое детей и один взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане, сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, в ночь на 18 января над регионом сбили шесть дронов ВСУ.

По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь, — написал он.

Накануне вечером большая часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ на энергообъекты. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, критически важные объекты были переведены на резервное питание.

Ранее глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко рассказал, что в частном секторе Алешек, где проживают более двух тысяч человек, фиксируются случаи дистанционного минирования со стороны ВСУ. Он прояснил, что оперативная обстановка в населенном пункте остается очень сложной. По словам главы округа, город уже три года остается без электричества, а газоснабжение было прекращено 10 месяцев назад.

