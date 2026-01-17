Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ Балицкий: большая часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ

Большая часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ по энергообъектам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, в настоящее время критически важные объекты переведены на резервное питание.

В результате атаки противника по энергетической инфраструктуре региона отключение электроснабжения затронуло значительную часть Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция Брянской области были повреждены в результате атаки ВСУ. Губернатор Александр Богомаз отметил, что в результате происшествия часть жителей региона осталась без электроснабжения и тепла.

До этого в Санкт-Петербурге жители Кировского и Московского районов столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды из-за сбоя. Причиной стал пожар на Автовской ТЭЦ-15. Возгорание в кабельной шахте станции привело к снижению параметров подачи теплоносителя. Кроме проблем с теплом, в некоторых домах Кировского района также наблюдались перебои со светом.