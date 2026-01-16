Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 15:13

Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела

ТЭЦ и электроподстанция повреждены в Брянской области после атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция Брянской области были повреждены в результате атаки ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате происшествия часть жителей региона осталась без электроснабжения и тепла.

Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Сегодня ночью в результате намеренного применения ВСУ реактивных систем залпового огня повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. В результате часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла, — написал Богомаз.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 15 января ликвидировали над Россией 34 украинских беспилотника. ВСУ атаковали шесть регионов страны: Ростовскую, Брянскую, Волгоградскую, Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Дроны также сбили над акваторией Азовского моря.

ВСУ до этого нанесли удар по энергетической инфраструктуре в ЛНР. Из-за атаки на энергообъекте случился пожар, после чего отключилось электричество в ряде населенных пунктов.

Брянская область
атаки ВСУ
отключения
ТЭЦ
