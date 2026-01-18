Удары по Украине сегодня, 18 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 18 января, нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 18 января

Российские военные в ночь на 18 января нанесли удары по объектам ВСУ, а также энергетической и логистической инфраструктуры на Украине при помощи беспилотников и ракет, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Круглосуточно наносятся удары по объектам Харькова. Не менее 10 „Гераней“ нанесли удар по портовому городу Килия в Одесской области. Сообщают, что все дроны ударили по одной цели. Взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях. Традиционные удары пришлись на прифронтовые территории: поражены военные цели в Сумской области и на территории ДНР. В Белополье Сумской области авиаударом уничтожено здание местного ТЦК. Подтверждены потери среди личного состава военкомата», — отметил он.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, всего в период с 17 по 18 января было нанесено не менее 37 ударов по военным и объектам двойного назначения на территории Украины.

«География — от Харьковской и Сумской областей до Одесской и Хмельницкой — демонстрирует широкий оперативный охват без концентрации на чисто энергетических объектах. Отмечается приоритет промышленно-транспортных узлов, узлов связи, военной логистики и пригородных зон, где размещаются временные пункты и инфраструктура ВСУ», — заявил он в авторском Telegram-канале.

В Харьковской области, по данным подпольщика, в результате ударов поражен цех на территории местного тракторного завода, где производилась сборка БПЛА, а также объект, используемый для связи и координации действий пилотов дронов.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В городе Конотопе Сумской области нанесен удар по аэродрому, который используется для запусков беспилотников с реактивными двигателями в сторону Курской и Брянской областей, добавил Лебедев.

«Прогноз: в ближайшие 48–72 часа вероятно усиление ударов по центральным областям с сохранением давления на Харьковскую и Сумскую области», — заключил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Ураган и холодрыга до −25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Могучие ураганы и дубак до −20? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов