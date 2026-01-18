Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:37

Удары по Украине сегодня, 18 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России сегодня ночью, 18 января, нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 18 января

Российские военные в ночь на 18 января нанесли удары по объектам ВСУ, а также энергетической и логистической инфраструктуры на Украине при помощи беспилотников и ракет, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Круглосуточно наносятся удары по объектам Харькова. Не менее 10 „Гераней“ нанесли удар по портовому городу Килия в Одесской области. Сообщают, что все дроны ударили по одной цели. Взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях. Традиционные удары пришлись на прифронтовые территории: поражены военные цели в Сумской области и на территории ДНР. В Белополье Сумской области авиаударом уничтожено здание местного ТЦК. Подтверждены потери среди личного состава военкомата», — отметил он.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, всего в период с 17 по 18 января было нанесено не менее 37 ударов по военным и объектам двойного назначения на территории Украины.

«География — от Харьковской и Сумской областей до Одесской и Хмельницкой — демонстрирует широкий оперативный охват без концентрации на чисто энергетических объектах. Отмечается приоритет промышленно-транспортных узлов, узлов связи, военной логистики и пригородных зон, где размещаются временные пункты и инфраструктура ВСУ», — заявил он в авторском Telegram-канале.

В Харьковской области, по данным подпольщика, в результате ударов поражен цех на территории местного тракторного завода, где производилась сборка БПЛА, а также объект, используемый для связи и координации действий пилотов дронов.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В городе Конотопе Сумской области нанесен удар по аэродрому, который используется для запусков беспилотников с реактивными двигателями в сторону Курской и Брянской областей, добавил Лебедев.

«Прогноз: в ближайшие 48–72 часа вероятно усиление ударов по центральным областям с сохранением давления на Харьковскую и Сумскую области», — заключил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Ураган и холодрыга до −25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Могучие ураганы и дубак до −20? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обсуждение возможного перемирия раскололо украинское общество
Гросси рассказал о ремонте питающей ЗАЭС ЛЭП
Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты
Перечислены 40 официальных крещенских купелей в Москве
Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека
Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться
Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января
Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта
Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
В подполье назвали неожиданную причину преследования Тимошенко
Армия России нанесла сокрушительный удар по «реактивному» аэродрому ВСУ
Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого займа на свое имя
Ученые нашли сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг
Рекордные холода окутали Московскую область
«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте
Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку
«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом
В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.