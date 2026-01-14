Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов

Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов

Актер Олег Чернов активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он сейчас задействован, что говорил о спецоперации?

Чем известен Чернов

Олег Чернов родился 23 июня 1965 года в Прокопьевске Кемеровской области. После окончания школы поступил в Кемеровский медицинский институт, однако через год бросил учебу и вернулся в родной город, где работал на шахте и монтировщиком сцены в местном театре.

В 24 года Чернов решил стать актером. Окончив Саратовскую консерваторию имени Л. В. Собинова, он переехал в Санкт-Петербург и дебютировал на экране в начале нулевых в сериалах «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».

Известность ему принесла роль спецназовца Ивана Булатова по прозвищу Батя в сериале «Морские дьяволы». Также он снимался в картинах «Склифосовский», «Анатомия сердца», «Чистосердечное признание», «Гранит», «Темная лошадка», «Пальцы» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Чернова

Первой женой Олега Чернова была актриса Прокопьевского драматического театра по имени Людмила. В браке родился сын Николай. После развода артист на протяжении долгого времени не виделся с наследником.

«Люда категорически отказала мне в общении с Колей. Потом была попытка наладить отношения, но не получилось. Вскоре поступил в театральный, стал платить алименты», — вспоминал он.

На последнем курсе обучения в консерватории Чернов женился на коллеге Анастасии Светловой. Они развелись спустя четыре года.

Олег Чернов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Затем Чернов узаконил отношения с Ириной Черновой, они разошлись после 10 лет совместной жизни из-за его загруженности на работе.

На настоящий момент Чернов состоит в браке с актрисой Мариной Блейк. Общих детей у супругов нет.

«Марина влетела в мою жизнь как метеорит. И знаете, это мой первый осознанный выбор в жизни. Она не сразу согласилась выйти за меня замуж, мудрая женщина», — признался Чернов.

Что Чернов говорил о спецоперации

Олег Чернов поддерживает проведение спецоперации и регулярно ездит в зону боевых действий с концертами и гуманитарной помощью. Артист признавался, что из-за своей позиции поссорился и перестал общаться с некоторыми коллегами.

«Я бываю в госпиталях, вижу 19-летних ребят, которые представлены к званию Героев России, я вижу их глаза — я горжусь ими. Это порода, за ними будущее. Они молодые, красивые люди. И что, я буду говорить „да чтоб вы там все…“? Это просто не по-человечески, не по-божески. Это предательство. Коллег, которые говорят по глупости, я готов простить, но коллег, которые говорят с явным желанием унизить, разрушить, я не могу поддержать», — заявлял он.

Что Чернов говорил об уехавших коллегах

Олег Чернов в эфире программы «Жизнь и судьба» призвал коллег, покинувших Россию после начала спецоперации, перестать говорить гадости.

«Если ты уехал, будь достоин и сохраняй достоинство! И не тявкай, и не поливай помоями свой дом, где ты родился. Ты поел щей со всеми вместе, наелся, встал и плюнул в кастрюлю, сказал: „Ненавижу ваши щи!“ — и ушел. Вот что получается», — сказал артист.

Чем сейчас занимается Чернов

Олег Чернов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Летний день».

В 2025 году актер снялся в сериалах «Морские дьяволы. Вызов принят» и «10 историй о любви и смерти».

Читайте также:

Германия, работа с Киркоровым, развод: как живет актер Андрей Гайдулян

Развод, похвала Зеленского, танец у шеста: как живет Светлана Ходченкова

Отказ от дочери, план похорон, рехаб-шоу: как живет Анастасия Волочкова