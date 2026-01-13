Развод, похвала Зеленского, танец у шеста: как живет Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и новых проектах?

Чем известна Ходченкова

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Актриса снималась в картинах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Одноклассники», «8 первых свиданий», «Мамы», «Гороскоп на удачу», «Одноклассницы», «Я „любила“ мужа», «Маме снова 17», «Очевидное невероятное», «Пророк. История Александра Пушкина» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Ходченковой

С 2005 по 2010 год Светлана Ходченкова состояла в браке с коллегой Владимиром Яглычем.

В 2011 году она встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным.

Сейчас артистка не раскрывает подробности личной жизни. Детей у нее нет.

Светлана Ходченкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Ходченкова говорила о Зеленском

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова похвалила украинского политика Владимира Зеленского и назвала его «безумно харизматичным и с нереальным чувством юмора».

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — говорила она KP.RU.

При этом в июле актриса была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за визитов в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы. Дополнительным основанием для внесения в базу была названа якобы незаконная коммерческая деятельность Ходченковой на полуострове.

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Зал ожидания».

В 2025 году артистка снялась в картине «Яга на нашу голову». В скором времени также выйдут проекты «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе» с ее участием.

Недавно Ходченкова станцевала у шеста в зеркальном зале и показала соответствующие кадры в соцсетях. Она позировала в черном боди, колготках и сапогах на шпильках. Волосы актриса уложила в пучок.

