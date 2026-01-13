Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 18:54

Германия, работа с Киркоровым, развод: как живет актер Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян Андрей Гайдулян Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Актер Андрей Гайдулян активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его состоянии здоровья?

Чем известен Гайдулян

Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе. Окончил Институт современного искусства, также получил дополнительное образование в США в школе актерского мастерства Ли Страсберга.

Известность артисту принесла роль Саши Сергеева в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня».

«Не буду лукавить: по идее мы все уже должны были бы дико устать и от наших ролей, и от самого сериала. Но по какой-то удивительной причине, а может, из жадности этого не происходит. Я не буду называть съемки в сериале титаническим трудом, есть труд и посложнее, и поважнее, но все-таки это очень сложная работа, поверьте. Мы работаем по 12 часов, иногда больше. Это ежедневная рутина, но благодаря замечательной и почти несменяемой команде у нас отличная атмосфера на площадке», — рассказывал Гайдулян в интервью VOICE.

Также он снимался в лентах «Кулагин и партнеры», «Друзья друзей», «Медсестра», «Красные пророчества», «СамоИрония судьбы», «Время есть!» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 18 работ.

Актер Андрей Гайдулян Актер Андрей Гайдулян Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Что известно о личной жизни Гайдуляна

В студенческие годы Андрей Гайдулян состоял в отношениях с однокурсницей по имени Римма. Вскоре пара рассталась, но девушка забеременела, и Гайдулян снова стал с ней жить. У пары родился сын Федор, но спустя время возлюбленные расстались.

В 2016 году артист женился на коллеге Диане Очиловой.

Следующей супругой Гайдуляна стала актриса Александра Велескевич, однако в 2024 году стало известно об их разводе. При этом экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения, они продолжают вместе сниматься в ситкоме «СашаТаня» и играть в спектаклях.

Что известно о состоянии здоровья Гайдуляна

В 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Лечение он проходил в Германии.

В 2016 году Гайдулян вернулся в Россию и сообщил, что победил болезнь. Актер признавался, что справиться с недугом ему помогла вера — он часто посещал церковь и молился.

Чем сейчас занимается Гайдулян

Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Дуэнья», «Номер 13» и «Сказ про Федота-стрельца».

В 2025 году Гайдулян также снялся в комедии «Невероятные приключения Шурика», где поработал вместе с Филиппом Киркоровым, Мариной Кравец и Тимуром Батрутдиновым.

Читайте также:

Отказ от дочери, план похорон, рехаб-шоу: как живет Анастасия Волочкова

Измены мужа, жизнь на две страны, смена имени: где сейчас певица Нюша

Обида на Добронравова, отсутствие детей, патриотизм: как живет Дорогов

новости
артисты
актеры
культура
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы
Косметолог раскрыла, что 67-летняя Мадонна сделала с лицом
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.