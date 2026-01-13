Германия, работа с Киркоровым, развод: как живет актер Андрей Гайдулян

Актер Андрей Гайдулян активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его состоянии здоровья?

Чем известен Гайдулян

Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе. Окончил Институт современного искусства, также получил дополнительное образование в США в школе актерского мастерства Ли Страсберга.

Известность артисту принесла роль Саши Сергеева в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня».

«Не буду лукавить: по идее мы все уже должны были бы дико устать и от наших ролей, и от самого сериала. Но по какой-то удивительной причине, а может, из жадности этого не происходит. Я не буду называть съемки в сериале титаническим трудом, есть труд и посложнее, и поважнее, но все-таки это очень сложная работа, поверьте. Мы работаем по 12 часов, иногда больше. Это ежедневная рутина, но благодаря замечательной и почти несменяемой команде у нас отличная атмосфера на площадке», — рассказывал Гайдулян в интервью VOICE.

Также он снимался в лентах «Кулагин и партнеры», «Друзья друзей», «Медсестра», «Красные пророчества», «СамоИрония судьбы», «Время есть!» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 18 работ.

Актер Андрей Гайдулян Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Что известно о личной жизни Гайдуляна

В студенческие годы Андрей Гайдулян состоял в отношениях с однокурсницей по имени Римма. Вскоре пара рассталась, но девушка забеременела, и Гайдулян снова стал с ней жить. У пары родился сын Федор, но спустя время возлюбленные расстались.

В 2016 году артист женился на коллеге Диане Очиловой.

Следующей супругой Гайдуляна стала актриса Александра Велескевич, однако в 2024 году стало известно об их разводе. При этом экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения, они продолжают вместе сниматься в ситкоме «СашаТаня» и играть в спектаклях.

Что известно о состоянии здоровья Гайдуляна

В 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Лечение он проходил в Германии.

В 2016 году Гайдулян вернулся в Россию и сообщил, что победил болезнь. Актер признавался, что справиться с недугом ему помогла вера — он часто посещал церковь и молился.

Чем сейчас занимается Гайдулян

Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Дуэнья», «Номер 13» и «Сказ про Федота-стрельца».

В 2025 году Гайдулян также снялся в комедии «Невероятные приключения Шурика», где поработал вместе с Филиппом Киркоровым, Мариной Кравец и Тимуром Батрутдиновым.

