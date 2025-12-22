Батрутдинов объяснил, почему перестал общаться с уехавшими артистами Батрутдинов заявил, что не общается с уехавшими из России артистами

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что перестал общаться с уехавшими из России коллегами-юмористами. В интервью Лауре Джугелии на Rutube артист отметил, что его круг общения значительно сузился после разделения людей на «наших» и «не наших».

Это они прервали общение. Я ни с кем не прерывал <…>. Вообще после того момента, когда люди разделились на «наших» и «не наших», сильно почистились поле и круг общения, — признался Батрутдинов.

Он уточнил, что, в частности, речь идет об уехавшем в США Таире Мамедове. Комик раньше дружил с бывшим резидентом Comedy Club.

Ранее Батрутдинов заявил, что не считает себя причиной разрыва модели Виктории Лопыревой и футболиста Федора Смолова. По словам шоумена, он стал «лишь поводом для того, что и так должно было случиться». Шоумен подчеркнул, что знакомство с Лопыревой произошло после свадьбы одной из певиц, когда компания продолжила вечер в ночном клубе. Юморист подчеркнул, что на тот момент не знал о помолвке модели со Смоловым.

До этого пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила, что против Батрутдинова подали иск о конфискации недвижимости в интересах города. Слушание назначено на 18 декабря в Бабушкинском суде Москвы. Иск подал департамент городского имущества столицы.