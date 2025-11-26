День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:20

У популярного российского комика захотели отобрать имущество

На Тимура Батрутдинова подали иск о конфискации имущества

Тимур Батрутдинов Тимур Батрутдинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В отношении юмориста Тимура Батрутдинова подан иск об изъятии недвижимости в интересах развития города, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Рассмотрение дела назначено на 18 декабря в Бабушкинском суде Москвы. Иск подал столичный департамент городского имущества.

Департамент городского имущества города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова в целях комплексного развития столицы. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

Иск направлен сразу к нескольким ответчикам, включая артиста. Речь идет о недвижимости, находящейся в границах территории, предназначенной для государственных нужд. Суд не уточняет, какие именно объекты заявлены в материалах.

Ранее тверской суд наложил арест на автомобиль, приобретенный актером Дмитрием Харатьяном, в рамках спора между несколькими компаниями. Принятое в мае 2024 года решение было оставлено в силе апелляционной инстанцией 30 января 2025 года после безуспешных попыток оспорить его.

Тимур Батрутдинов
имущество
недвижимость
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Понимание есть»: Путин раскрыл отношение США к украинскому урегулированию
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.