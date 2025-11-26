У популярного российского комика захотели отобрать имущество На Тимура Батрутдинова подали иск о конфискации имущества

В отношении юмориста Тимура Батрутдинова подан иск об изъятии недвижимости в интересах развития города, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Рассмотрение дела назначено на 18 декабря в Бабушкинском суде Москвы. Иск подал столичный департамент городского имущества.

Департамент городского имущества города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова в целях комплексного развития столицы. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

Иск направлен сразу к нескольким ответчикам, включая артиста. Речь идет о недвижимости, находящейся в границах территории, предназначенной для государственных нужд. Суд не уточняет, какие именно объекты заявлены в материалах.

