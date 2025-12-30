«Было невыносимо»: Тилляева объяснила, почему отвергла Батрутдинова

Внучка первого президента Узбекистана, 26-летняя блогер Марьям Тилляева, принявшая участие в реалити-шоу «Мастер игры», заявила KP.RU, что шоумен Тимур Батрутдинов оказывал ей нежелательные знаки внимания. Она заявила, что отвергла его ухаживания из-за неподобающего поведения, а не из-за разницы в возрасте.

По словам блогера, конфликт начался на съемках, когда Батрудтинов позволил себе излишне фамильярный жест — поцеловал ей руку в машине, что ее смутило. В дальнейшем, как утверждает Тилляева, юморист начал ее пародировать и открыто высмеивать за кулисами, что переросло в постоянные провокации.

Я его отвергла, потому что он вел себя как не очень порядочный человек. Были такие моменты в кулуарах, когда он просто подходил и начинал меня пародировать. <...> Кстати, причина, почему я оттуда (с шоу. — NEWS.ru) ушла — просто было невыносимо находиться с ним взаперти на одной площадке, — поделилась блогер.

Девушка также отметила, что вся эта история осталась за кадром, исказив восприятие зрителей. По ее словам, никаких извинений от Батрудтинова не последовало, а ее жених Арно даже хотел «разобраться» с юмористом из-за этой ситуации.

Ранее Батрутдинов заявил, что не считает себя причиной разрыва модели Виктории Лопыревой и футболиста Федора Смолова. По словам шоумена, он стал «лишь поводом для того, что и так должно было случиться».