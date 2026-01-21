Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:13

«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову

Олеся Иванченко прервала разговор с Батрутдиновым из-за реакции Бузовой

Певица Ольга Бузова и шоумен Тимур Батрутдинов в шоу «Натальная карта» впервые публично обсудили слухи о своих отношениях, которые так и не переросли во что-то большее. Ведущая программы Олеся Иванченко позвонила комику и напрямую спросила его, сожалеет ли он о том, что не проявил инициативу.

Батрутдинов признался, что он «всегда тупит» в подобных ситуациях. Он также заявил, что считает Ольгу «слишком хорошей» для себя, на что сама Бузова тут же выразила несогласие. Иванченко решила, что таким образом Батрутдинов обидел Бузову, а потому быстро бросила трубку.

Олеся Иванченко также посоветовала певице Ольге Бузовой искать избранника на астрологических шоу, кладбищах, в рехабах и психбольницах. По ее словам, мужчина Бузовой будет отличаться нестандартным поведением или жизненным опытом. Также эксперт рекомендовала не афишировать романтические отношения, иначе они окажутся обреченными.

Ранее Бузова призналась, что зарплата мужчины в 250 тыс. рублей ее не удивляет, для нее важны статус и способность партнера давать деньги просто так. При этом певица подчеркнула, что всегда выбирала сердцем, а ее партнеры были щедры на подарки и сюрпризы.

