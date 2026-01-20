Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:45

«Я обожаю деньги»: Бузову рассмешила зарплата мужчин

Бузову не удивила зарплата у мужчин в 250 тыс. рублей

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ольгу Бузову не удивила зарплата у мужчины в 250 тыс. рублей, о чем она рассказала в шоу «Натальная карта». В разговоре певица отметила, что мужчина должен обладать статусом и зарабатывать значительно больше. По ее словам, ей важно, чтобы партнер мог без вопросов давать деньги на личные расходы.

Я обожаю деньги. Я люблю зарабатывать. Мне никто никогда не давал. Ни один мой молодой человек не давал мне денег. Никогда. Из серии: «на». <...> Я хочу, чтобы мне дали денег. Просто «на». <...> Можно дать на [маникюр] хотя бы деньги?призналась Бузова.

Певица также подчеркнула, что всегда выбирала мужчин сердцем и деньги никогда не были для нее главным критерием. При этом Бузова отметила, что ее партнеры были щедры на подарки, сюрпризы и поездки, но никогда не давали ей деньги напрямую. Она добавила, что хотела бы хотя бы раз в жизни получить от любимого человека деньги просто так, без повода.

Ранее Бузова призналась, что простила своего бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, и хранит их совместные фотографии. Певица отметила, что благодарна за все хорошее в их прошлых отношениях и не готова выбрасывать снимки.

