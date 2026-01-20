Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:33

Бузова рассказала, что хранит после брака с футболистом спустя 10 лет

Бузова заявила, что хранит совместные фотографии после развода с Тарасовым

Ольга Бузова
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что после брака с футболистом Дмитрием Тарасовым у нее остались совместные фотографии. В шоу «Натальная карта» звезда сказала, что простила экс-супруга, также ей жалко выкидывать снимки.

Когда я начинаю вспоминать свое состояние, да, меня это трогает. Я вспоминаю, как мне было плохо. Но глобально меня сейчас это (развод. — NEWS.ru) не трогает. Я давно отпустила, благодарна за все хорошее. <...> Я простила как будто бы, вспоминаю только хорошее, и классные фотки у меня есть, я не выкидываю, — сказала Бузова.

Ранее телеведущая опубликовала трогательный пост. Он был посвящен ее 40-летнему юбилею. Звезда заявила, что больше не хочет давать себе привычных обещаний стать лучше и копаться в себе. Она подчеркнула, что разрешает себе жить, и напомнила подписчикам, что она «такая, какая есть». Бузова поблагодарила своих фанатов за поздравления, а также за их доверие и любовь. Кроме того, она выразила признательность всем, кто находится рядом с ней не из-за выгоды, а «по сердцу».

До этого исполнительница заявила, что никогда не состояла в романтических отношениях с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Так она отреагировала на его недавние слова о том, что она ушла от него к другому мужчине. Знаменитость подчеркнула, что подобные разговоры с Батрутдиновым были личными. Она выразила удивление, что теперь эта тема стала публичной.

