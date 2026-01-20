Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:44

«Привет, мои 40»: Бузова записала трогательное обращение по случаю юбилея

Бузова заявила, что в свой день рождения не хочет давать себе привычных обещаний

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале опубликовала трогательный пост по случаю своего дня рождения — ей исполнилось 40 лет. Звезда заявила, что больше не хочет давать себе «привычных обещаний стать лучше» и «копаться в себе».

Я больше не хочу копаться в себе — я уже все про себя знаю. Мне особенно важно именно сейчас осознать, как и в каком состоянии я живу, чтобы проживать свою жизнь, а не мчаться по ней с невероятной скоростью, — отметила артистка.

Певица подчеркнула, что «разрешает себе жить», а также напомнила подписчикам, что она «такая, какая есть». Бузова поблагодарила фанатов за поздравления, доверие и любовь. Кроме того, она сказала спасибо всем, кто находится рядом с ней не из-за выгоды, а «по сердцу».

Привет, мои 40! Пусть этот год будет счастливым. У меня на тебя грандиозные планы, — резюмировала звезда.

Ранее Бузова рассказала, что регулярный спорт помогает ей поддерживать фигуру стройной, даже несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале.

До этого Бузова и ее коллега Филипп Киркоров устроили публичную «свадебную» церемонию в ходе премии Fashion New Year Awards 2025. Звезды вышли в свет в полноценных нарядах жениха и невесты под традиционную свадебную мелодию. Зрители поддержали импровизацию криками «Горько!».

