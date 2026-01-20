Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах

В шоу «Натальная карта» ведущая Олеся Иванченко посоветовала певице Ольге Бузовой искать избранника на астрологических шоу, кладбищах, в рехабах и психбольницах. По ее словам, мужчина Бузовой будет отличаться нестандартным поведением или жизненным опытом. Также эксперт рекомендовала не афишировать романтические отношения, иначе они окажутся обреченными.

Для того чтобы у тебя построилась гармоничная личная жизнь, тебе категорически запрещается демонстрировать эти отношения на публику. <...> Такие отношения, они как бы заранее обречены, вот по твоей натальной карте. <...> Здесь мы идем по пути того, что 12-й дом — место, где ты можешь познакомиться со своим избранником. Это, кстати, эзотерическое шоу, кладбище, рехабы, психбольницы, — поделилась Иванченко.

Ранее Бузова призналась, что зарплата мужчины в 250 тыс. рублей ее не удивляет, для нее важен статус и способность партнера давать деньги просто так. При этом певица подчеркнула, что всегда выбирала сердцем, а ее партнеры были щедры на подарки и сюрпризы.