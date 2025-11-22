Суд арестовал автомобиль звезды фильма «Гардемарины, вперед!»

Суд в Твери наложил арест на автомобиль, купленный актером Дмитрием Харатьяном, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Согласно ним, такое решение было принято в мае 2024 года в рамках спора нескольких компаний. При этом постановление суда оспаривалось в апелляционной инстанции. Суд же оставил жалобы без удовлетворения апелляционным определением от 30 января 2025 года.

Третье лицо… Харатьян Дмитрий Вадимович, — говорится в карточке дела.

Ранее суд арестовал счета и активы бывших собственников аэропорта Домодедово — Дмитрия Каменщика и Валерия Когана — по иску управляющих структур аэропорта на сумму 6,5 млрд рублей. Кроме того, под арест попал капитал Каменщика.

До этого суд в Москве наложил арест на имущество бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого общей кадастровой стоимостью 435 млн рублей. Решение принято в рамках иска о разделе совместно нажитой собственности с его экс-супругой Алией Галицкой. Суд ограничил права на недвижимость только на территории России.