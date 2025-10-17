У бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» забрали имущество на сотни миллионов

Суд в Москве наложил арест на имущество бывшего члена совета директоров «Альфа-Банка» Александра Галицкого общей кадастровой стоимостью 435 млн рублей, сообщает РИА Новости. Решение принято в рамках иска о разделе совместно нажитой собственности с его экс-супругой Алией Галицкой. Суд ограничил права на недвижимость только на территории России, при этом рыночная стоимость активов может достигать 1,2 млрд рублей.

В перечень арестованного имущества вошли квартира на Патриарших прудах с двумя машиноместами, загородный коттедж в престижном поселке Миллениум парк на Новорижском шоссе. Также арест наложен на жилую площадь в клубном доме «Тургенев» с парковочным местом на Сретенке в центре Москвы.

Ранее имущество и банковские счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова были арестованы по решению суда. Экс-чиновник проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого вместе с основателем холдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем и бывшим генеральным директором компании Максимом Басовым.

В Приморском крае вынесено очередное судебное решение по бывшим руководителям компании «Транзит-ДВ». Имущество и активы на общую сумму свыше 1 млрд рублей изъяты у трех фигурантов уголовного дела о мошенничестве.