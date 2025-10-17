На имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области наложили арест

Суд арестовал имущество и банковские счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова.

В рамках уголовного дела арестовано имущество, а также счета обвиняемого Иванова. <…> Арест предполагает запрет на совершение любых сделок с имуществом или любого отчуждения имущества экс-главы Тамбовской области, — подчеркнул собеседник агентства.

Иванов занимал пост замглавы региона в 2015–2020 годах, тогда он курировал агропромышленный комплекс. Ему вменяют получение взятки в размере 2,6 млн рублей от самого Мошковича либо связанных с ним лиц. Эти деньги экс-чиновник получил за покровительство интересов бизнесмена, предприятиям которого выделялись большие субсидии.

Ранее Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Мошковича и Басова на три месяца. Судья удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов по уголовному делу о мошенничестве. Таким образом, бизнесмены останутся в следственном изоляторе до 25 ноября.