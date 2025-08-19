Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:45

Суд вынес решение в отношении основателя «Русагро» по делу о мошенничестве

Суд продлил арест основателю «Русагро» Мошковичу на три месяца

Вадим Мошкович Вадим Мошкович Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Срок содержания под стражей для основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова продлен на три месяца, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов по уголовному делу о мошенничестве.

Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению: продлить срок содержания под стражей Мошковичу и Басову на 3 месяца, то есть до 25 ноября, — огласила постановление судья.

Таким образом, бизнесмены останутся в следственном изоляторе до конца осени. Решение было принято в рамках продолжающегося расследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ранее сообщалось, что более 10 организаций получили статус потерпевших по уголовному делу в отношении Мошковича и Басова. В материалах дела указано, что они причинили материальный ущерб на сумму не менее 1 млрд рублей, а также нанесли значительный вред правам юридических лиц. Следствие продлено до конца ноября следующего года.

Прежде суд в Москве арестовал банковские счета Мошковича по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма замороженных денежных средств составляет порядка 3 млрд рублей.

Россия
русагро
суды
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.