Суд вынес решение в отношении основателя «Русагро» по делу о мошенничестве

Срок содержания под стражей для основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова продлен на три месяца, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов по уголовному делу о мошенничестве.

Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению: продлить срок содержания под стражей Мошковичу и Басову на 3 месяца, то есть до 25 ноября, — огласила постановление судья.

Таким образом, бизнесмены останутся в следственном изоляторе до конца осени. Решение было принято в рамках продолжающегося расследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ранее сообщалось, что более 10 организаций получили статус потерпевших по уголовному делу в отношении Мошковича и Басова. В материалах дела указано, что они причинили материальный ущерб на сумму не менее 1 млрд рублей, а также нанесли значительный вред правам юридических лиц. Следствие продлено до конца ноября следующего года.

Прежде суд в Москве арестовал банковские счета Мошковича по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма замороженных денежных средств составляет порядка 3 млрд рублей.