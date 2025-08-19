В деле основателя «Русагро» выросло число жертв

Более 10 организаций получили статус потерпевших по уголовному делу в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Следствие продлено до конца ноября следующего года.

В документах указывается, что Мошкович и Басов причинили материальный ущерб на сумму не менее 1 млрд рублей, а также нанесли значительный вред правам юридических лиц. В числе компаний, перед которыми обвиняемые, по версии следствия, не выполнили обязательства, указаны ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ООО «Сингента», ООО «Борма», ООО «Отава», ООО «Росток», ООО «Синко трейд», ООО СП «Романовка», ООО СХП «Залесье» и другие. Также ущерб был нанесен Управлению ФНС России по Саратовской области на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Потерпевшими по делу уже были признаны «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», кипрская компания Solpro Investments LTD (владелец холдинга «Солнечные продукты») и бизнесмен Владислав Буров. Гражданские иски, предъявленные фигурантам, оцениваются в 47,97 млрд рублей от Бурова и 160,7 млн рублей от Solpro. Все заявители признаны гражданскими истцами.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал банковские счета Мошковича по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма замороженных денежных средств составляет порядка 3 млрд рублей.

Прежде стало известно, что Мошковича подозревают в даче взятки в виде охотничьего карабина. По версии следствия, он мог передать оружие бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Стоимость карабина оценивается почти в 2,6 млн рублей.