Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:13

В деле основателя «Русагро» выросло число жертв

Число потерпевших по делу основателя «Русагро» превысило 10 компаний

Вадим Мошкович (слева) Вадим Мошкович (слева) Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Более 10 организаций получили статус потерпевших по уголовному делу в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Следствие продлено до конца ноября следующего года.

В документах указывается, что Мошкович и Басов причинили материальный ущерб на сумму не менее 1 млрд рублей, а также нанесли значительный вред правам юридических лиц. В числе компаний, перед которыми обвиняемые, по версии следствия, не выполнили обязательства, указаны ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ООО «Сингента», ООО «Борма», ООО «Отава», ООО «Росток», ООО «Синко трейд», ООО СП «Романовка», ООО СХП «Залесье» и другие. Также ущерб был нанесен Управлению ФНС России по Саратовской области на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Потерпевшими по делу уже были признаны «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», кипрская компания Solpro Investments LTD (владелец холдинга «Солнечные продукты») и бизнесмен Владислав Буров. Гражданские иски, предъявленные фигурантам, оцениваются в 47,97 млрд рублей от Бурова и 160,7 млн рублей от Solpro. Все заявители признаны гражданскими истцами.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал банковские счета Мошковича по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма замороженных денежных средств составляет порядка 3 млрд рублей.

Прежде стало известно, что Мошковича подозревают в даче взятки в виде охотничьего карабина. По версии следствия, он мог передать оружие бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Стоимость карабина оценивается почти в 2,6 млн рублей.

Россия
уголовные дела
русагро
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Парковку у школ призвали сделать бесплатной в День знаний
Альпинистка сломала ногу на вершине горы и неделю ждет помощи: что известно
В МИД России раскрыли, какой вопрос не обсуждался в ходе саммита на Аляске
Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию
«Считает Россию врагом»: Лавров поставил Стубба перед неудобной правдой
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на школьную форму
Родной брат Милонова погиб в зоне СВО
Москвичам рассказали, какую погоду ждать в начале сентября
Лавров назвал заявления европейских лидеров детским лепетом
Верховный суд вынес решение по делу Беркович и Петрийчук
Психолог поддержала внедрение «Разговоров о важном» в детсадах
Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников
В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
Одну из улиц в Москве назвали именем Героя России
Рост цен на бензин в ДНР и ЛНР попал в поле зрения властей
В Москве начали возводить новую станцию метро
Трамп показал Зеленскому и Макрону свою необычную коллекцию
Юрист ответил, что может грозить Певцову за оскорбление общественницы
Военэксперт Рожин сообщил о новом обмене погибшими между Россией и Украиной
Отдых в сентябре 2025-го: самые дешевые направления в России и за рубежом
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.