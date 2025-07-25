Счета на 3 млрд рублей арестовали у основателя «Русагро» Суд в Москве арестовал счета на 3 млрд рублей основателя «Русагро» Мошковича

Суд в Москве арестовал банковские счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС. Общая сумма замороженных денежных средств составляет порядка 3 млрд рублей.

Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению, наложить обеспечительные меры на денежные счета в банке Мошковича Вадима Николаевича, — говорится в материалах дела.

Кроме того, обеспечительные меры были наложены на 315 млн рублей обвиняемого в различной валюте. Их изъяли во время обысков в элитном автомобиле Mercedes Мошковича и столичном офисе компании. Суд запретил предпринимателю распоряжаться арестованными деньгами и совершать любые финансовые операции по их отчуждению.

Ранее сообщалось, что Мошковича подозревают в даче взятки в виде охотничьего карабина. По версии следствия, он мог передать оружие бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Стоимость карабина оценивается почти в 2,6 млн рублей.