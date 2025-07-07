Основателя «Русагро» поймали на взятке охотничьим карабином

Основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича подозревают в даче взятки в виде охотничьего карабина, сообщает ТАСС. По версии следствия, он мог передать оружие бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову.

В неустановленное следствием время, но не позднее 2019 года, Мошкович организовал передачу Иванову охотничьего карабина марки Blaser R8 в виде взятки за общее покровительство, что следует квалифицировать как дачу взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), — гласят документы по делу.

Отмечается, что стоимость карабина оценивается почти в 2,6 миллиона рублей. Мошкович и Иванов не признают свою вину, они находятся в СИЗО.

Ранее Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на заключение под стражу Мошковича и бывшего генерального директора предприятия Максима Басова. Их оставили в СИЗО до 25 августа.

Следователи МВД России обвинили Мошковича и Басова в нанесении ущерба компании «Солнечные продукты» («Солпро») на 30 млрд рублей. По данным источника журналистов, они убедили основателя фирмы Вячеслава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которых не было.