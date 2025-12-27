Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 15:19

Чиновник-архитектор встретит Новый год в СИЗО из-за 200 тыс. рублей

Начальника управления архитектуры Ижевска отправили в СИЗО по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начальника главного управления архитектуры и градостроительства Ижевска Дмитрия Фомина взяли под стражу, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Он проходит по делу о получении взятки в 200 тыс. рублей. Суд арестовал госслужащего до 26 февраля 2026 года.

Индустриальным районным судом Ижевска по ходатайству следователя в отношении 50-летнего начальника главного управления архитектуры и градостроительства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 декабря этого года Фомин получил взятку прямо на рабочем месте. Деньги ему передал представитель строительной компании. В СК считают, что взятка была платой за ускорение согласования проекта застройки, помощь в изменении вида разрешенного использования участка и общее покровительство компании.

Ранее суд изъял имущество родственников бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова. Среди объектов, переданных государству, — трехэтажная вилла с бассейном в Сочи, оформленная на экс-супругу.

Ижевск
Удмуртия
аресты
СИЗО
архитекторы
взятки
