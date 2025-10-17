Имущество экс-руководителей известной в Приморье компании арестовали

В Приморском крае вынесено еще одно решение по бывшим руководителям компании «Транзит-ДВ». Имущество и активы стоимостью более 1 млрд рублей изъято у трех фигурантов уголовного дела о мошенничестве, сообщает УМВД России по региону.

В Приморском крае окончено расследование уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве <…>. Арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых, в том числе активы на сумму свыше 1 млрд рублей, — указано в сообщении.

Общая сумма предполагаемого хищения оценивается в 3,5 млрд рублей. Предполагается, что мошенничество совершалось в период с 2014 по 2017 год. По версии следствия, преступная схема включала искусственное завышение уставного капитала и предоставление фиктивной отчетности для получения банковских кредитов.

Значительная часть средств в размере 2,255 млрд рублей была легализована через операции с аффилированными компаниями. Остальные деньги выведены посредством убыточных сделок, что в конечном итоге привело к банкротству организации. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что ущерб по уголовному делу экс-замглавы Минстроя ДНР Юлии Мерваезовой превысил 4 млрд рублей. Следствие вменяет ей мошенничество при заключении государственных контрактов на строительство объектов.