16 октября 2025 в 08:05

Раскрыта баснословная сумма ущерба по делу экс-замглавы минстроя ДНР

Ущерб по делу экс-замглавы минстроя ДНР Мерваезовой превысил 4 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ущерб по уголовному делу экс-замглавы минстроя ДНР Юлии Мерваезовой превысил 4 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Следствие вменяет ей мошенничество при заключении государственных контрактов на строительство объектов.

Мерваезова совершила преступление, <…> то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, <...> своими действиями причинив имущественный вред на сумму 4 млрд 126 млн 234 тыс. 385 рублей 20 копеек, — говорится в документах.

Мерваезова в 2021–2022 годах занимала должность директора АО «Военно-строительная компания», которое 14 марта 2022 года переименовали в АО «СибирьПромГрупп». По версии следствия, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.

При этом, по словам стороны защиты, вменяемые ей преступления происходили не в период работы Мерваезовой в организации, а до и после. По делу также проходят экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны РФ Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

Суд избрал меру пресечения Мерваезовой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере 17 сентября. Он удовлетворил ходатайство следствия и заключил ее под стражу. Мерваезову задержали в Пятигорске, после чего привезли в Москву.

уголовные дела
ДНР
мошенничество
госконтракты
