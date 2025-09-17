Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 07:06

Замминистра строительства ДНР арестовали по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил под стражу замминистра строительства ДНР Мерваезову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил ее под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мерваезовой <…> меру пресечения в виде заключения под стражей на срок два месяца, — отметили в суде.

Отмечается, что женщину задержали в Пятигорске и привезли в Москву. На данный момент ей вменяют два эпизода хищений. Также известно, что Мерваезова проходит по делу экс-главы Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного, который также обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, оставили под арестом. Решение о продлении срока содержания под стражей вынес Мещанский суд Москвы, удостоверив ходатайство следователя.

До этого Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима за хищение 3,8 млн рублей. Как уточнил его адвокат Владимир Шелупахин, сторона защиты будет обжаловать приговор.

суды
мошенничество
ДНР
уголовные дела
