Замминистра строительства ДНР арестовали по делу о мошенничестве Суд в Москве отправил под стражу замминистра строительства ДНР Мерваезову

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил ее под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мерваезовой <…> меру пресечения в виде заключения под стражей на срок два месяца, — отметили в суде.

Отмечается, что женщину задержали в Пятигорске и привезли в Москву. На данный момент ей вменяют два эпизода хищений. Также известно, что Мерваезова проходит по делу экс-главы Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного, который также обвиняется в особо крупном мошенничестве.

